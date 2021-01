Koronavirus ONLINE: Britská mutace se šíří Českem. A tisícům seniorů ruší termíny očkování

Maláčová chce přídavek na děti pro víc rodin, zasažených koronakrizí

Ministryně Jana Maláčová (ČSSD) chce během koronakrize podpořit nízkopříjmové rodiny s dětmi a ve Sněmovně proto hájila navýšení a valorizaci přídavku na děti a „rozšíření okruhu pro rodiny s nárokem na přídavek“ k 1. dubnu. „Každý, kdo má malé děti, tak ví, jaká ta situace je. Co děti všechno stojí a to i v době, kdy jsou školy zavřené. Myslím si, že o to více je to potřeba,“ poznamenala.

„Samoživitelka s 5letým dítětem dosáhne na přídavek, pokud má příjem nižší než 14900 korun, my navrhujeme, aby se limit zvýšil na 18700 čistého. U dvou dospělých s 5letým dítětem má dnes rodina, tzn. dva dospělí a pětileté dítě, nárok na přídavek, pokud mají příjem do 23 500 korun, dle našeho návrhu by to bylo nově 29600. Asi se shodneme, že ty částky jsou obecně velmi nízké a demotivační pro pracující rodiny s dětmi,“ uvedla Maláčová. „Z přídavku na dítě se stala chudinská dávka. Je to extrémně nespravedlivé, že rodiny s dětmi, které dělají všechno správně, pracují, pečují o své blízké, ale na přídavek na dítě nedosáhnou,“ upozornila s tím, že v ČR na přídavek dosáhne 1 dítě z 10.

Podle ní jde proto v případě rozšíření přídavku v nelehké době, kdy lidé pracují, ale nedosáhnou v nelehké době na přídavky, o pomoc pro cca 250 tisíc a jejich rodin navíc oproti současnému stavu (celkově pak půl milionu dětí) a dodatečných 3,6 miliardy korun ročně ze státní kasy. „Pandemie koronakrize nejvíc dopadla na rodiny s dětmi, bavíme se o tom tady již 10 měsíců. A skutečně jsou to rodiny s dětmi, pracující rodiny, které přišly kvůli pandemii o práci, nebo přišly o příjmy, protože musí zůstat na ošetřovném,“ pokračovala ministryně. Podpora rodin s nízkými příjmy je dle ní efektivní i pro podporu ekonomiky. „Připomínám, že to byla i jedna z prvních věcí, kterou udělalo Německo v rámci reakce na koronakrizi,“ dodala Maláčová.