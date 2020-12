Koronavirus ONLINE: Boj o zpřísnění opatření na vládě. Babiš: A antigenní testy už od středy

Jednoho podzimního dne se asi třicítka lidí s rouškami na tváři pustila v Ramble, části Central Parku, do pátrání po druhu sovy, která je v New Yorku raritou. Následovali Birding Boba, pravým jménem Roberta DeCandida, který už 30 let dělá ornitologického vůdce ve slavné zelené oáze Manhattanu a který dosud nikdy neměl tolik zájemců. Kulturní a sportovní aktivity byly pozastaveny kvůli pandemii covidu-19, a tak se Newyorčané těší alespoň z několika možností, jak trávit volné chvíle. Píše to agentura AFP.