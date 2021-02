Koronavirus ONLINE: Blatný promluvil o konci v úřadu. A další zpřísnění pro cesty do Česka

Vakcína od firmy AstraZeneca během fáze testování neměla údajně dostatečný počet seniorů v testované skupině. „Vím, že některé země doporučily určitá omezení, ale my to nepovažujeme za nezbytné. To, že byl zde menší vzorek seniorů, než u ostatních vakcín, neznamená, že by neměla menší účinnost v této populaci,“ okomentoval informaci ministr Jan Blatný (za ANO) na tiskové konferenci po jednání vlády.