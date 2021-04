Koronavirus ONLINE: Blatný poslal na Arenbergera kontrolu. A Slováci mají Rusům Sputnik vrátit

Velkokapacitní očkovací centrum ve zlínské PSG Aréně by mělo začít fungovat od 19. dubna. Novinářům to dnes řekl Michal Filip, ředitel zlínské nemocnice, která má provoz centra zajišťovat.

Zpočátku se bude v centru očkovat asi 600 lidí denně, kapacita by se měla zvýšit, vše záleží na počtu vakcín, uvedl Filip.

Do arény, kde je běžně ledová plocha, se přesune většina očkování ze zlínské nemocnice, tam se dále budou očkovat pouze zaměstnanci. Aréna by měla být využívána do srpna.