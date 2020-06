Koronavirus ONLINE: Babiš se čertí kvůli vzpouře obcí a v Itálii už jede sezona naplno

V karanténě na ochranu před šířením koronaviru je v Česku zhruba 2400 lidí. V květnu do ní hygienici a lékaři poslali 3853 lidí. Je to zhruba desetina březnového počtu a čtvrtina dubnového. Vyplývá to ze statistiky elektronických neschopenek, kterou dnes zveřejnilo ministerstvo práce. Od začátku března dosud zatím do karantény s e-neschopenkou nastoupilo 53.651 lidí.