Koronavirus ONLINE: Babiš promluvil o katastrofě. A policie zarazila lyžovačku u Ostravy

Opoziční ODS, KDU-ČSL a TOP 09 vyzývají k širšímu otevření škol. Podle jejich Anticovid týmu by se vláda měla postarat o co nejrychlejší návrat žáků prvních stupňů základních škol. Učitelé by měli dostat od státu respirátory druhé nejvyšší třídy nebo by měl kabinet zajistit možnost plošného testování žáků. Strany to sdělily v dnešní tiskové zprávě.