Koronavirus ONLINE: Babiš promluvil o katastrofě. A drsná zpráva ze Slovenska o britské mutaci

Víc než 9500 lidí dosud připojilo svůj podpis pod petici nazvanou „Nesmíme obětovat děti!“. Apelují v ní na členy vlády, další politiky a úředníky, aby začali neprodleně řešit kritické dopady uzavření škol na děti a mladé lidi.

Zasazují se za to, aby za určitých okolností mohli žáci chodit do škol a co nejdřív se zúčastnit alespoň venkovních školních i volnočasových aktivit. Mají obavy z negativních dopadů dlouhodobého uzavření dětí a mladistvých doma na jejich fyzické i duševní zdraví.