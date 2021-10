Koronavirus ONLINE: Babiš po 3. dávce mluví o ohrožení životů neočkovaných a změně u testů

Šest zařízení sociálních služeb v České republice má aktuálně klienty nebo zaměstnance nakažené koronavirem. V České televizi to dnes řekla Daniela Lusková z Asociace poskytovatelů sociálních služeb a ředitelka Domova U Biřičky. Výskyt nemoci covid-19 podle ní stoupá. Od června do srpna bylo nakažených jenom několik klientů i zaměstnanců, v září to bylo 55 lidí a za prvních deset dnů v říjnu už 28.