Koronavirus ONLINE: Babiš odsoudil útoky na zdravotníky. A brutální demonstrace v Belgii

Náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Koziar Vašáková míní, že rezort dostatečně naslouchá pokynům a názorům odborníků.

„Ano, WHO říká, že kde máte malou proočkovanost, musíte používat restriktivní opatření, která zakazují to či ono. Z mého pohledu je třeba proočkovat celou populaci, která se proočkovat může a v co největší míře používat ochranné prostředky. To, co dělá vláda, je vyhovění zájmovým skupinám, které se tam potkávají a náš odborný podklad z ministerstva se modifikuje tím, co kabinet schválí nebo neschválí,“ vysvětlila v Partii vznik opatření náměstkyně.