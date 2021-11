Koronavirus ONLINE: Babiš a Fiala kvůli třetí dávce spojí síly. A očkování Čechů 60+ povinně?

Koronavirem se podle průzkumu České stomatologické komory (ČSK) do konce letošního června nakazilo asi 13,9 procenta zubních lékařů. Vyplývá to z dotazníkového šetření komory, které vyplnilo přes 2700 stomatologů. Z běžné populace do konce června onemocnělo 15,6 procenta. Podle aktuálních dat k neděli 28. listopadu bylo pozitivně testovaných už zhruba 2,1 milionu osob, tedy skoro pětina.

V dotazníku podle komory 658 zubních lékařů uvedlo, že onemocnělo, z toho 15 opakovaně. „U 57 procent z nich bylo onemocnění verifikováno PCR testem. U 24 procent byla diagnóza stanovena pouze na základě klinických příznaků,“ uvedla komora v tiskové zprávě. Za prokázaný případ nákazy se podle ministerstva zdravotnictví považuje pouze ten potvrzený PCR testem.

Podle prezidenta ČSK Romana Šmuclera někteří poté, co se u nich typické příznaky projevily, na PCR test nešli. Ve studii to podle něj přiznali proto, že je anonymní. „Nechci to omlouvat. Řada těch, kteří zjistili, že mají covid, se zaizolovali, ale nešli na test, aby kvůli pozitivitě nebyli v izolaci třeba měsíc,“ vysvětlil Šmucler. Soukromí lékaři jsou soukromí podnikatelé, nemají tak nárok na nemocenskou, kterou dostávají zaměstnanci v karanténě či izolaci.