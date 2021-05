Koronavirus ONLINE: Až 1000 diváků nově venku. A vnitřky restaurací nejdřív 7. června

Spojené státy navyšují na 80 milionů počet dávek proticovidových vakcín, které plánují do konce června přerozdělit do zahraničí. Oznámil to dnes americký prezident Joe Biden. Kromě již slíbených 60 milionů dávek přípravku od firmy AstraZeneca prý Washington vyčlení na export nejméně 20 milionů dávek vakcín, kterými se už v USA očkuje.

„Dnes děláme další krok, abychom pomohli světu. Víme, že Amerika nikdy nebude zcela v bezpečí, dokud pandemie, která řádí po celém světě, nebude pod kontrolou,“ řekl Biden při vystoupení v Bílém domě. Ujišťoval přitom, že USA nebudou dodávky vakcín používat jako páku „na zajištění službiček od jiných zemí“.

Kam ohlášené dodávky vakcín poputují nebo kdy začnou, zatím není jasné. Dosud USA předaly jiným zemím 4,5 milionu dávek vakcíny AstraZeneky, které si rozdělily Mexiko a Kanada, a Washington v uplynulých týdnech čelil rostoucímu tlaku ohledně sdílení svých zásob, zatímco zájem o očkování mezi Američany klesal