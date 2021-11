Koronavirus ONLINE: Aspoň dávku očkování má 70 procent dospělých v ČR. A 13 502 případů za středu

Lidé, kteří se mohou, ale nechtějí očkovat proti covidu-19, by měli platit vyšší zdravotní pojištění nebo hradit výlohy za případnou hospitalizaci. Myslí si to švýcarský profesor ekonomie Marius Brülhart. Podle něj z logiky situace vyplývá, že riziko onemocnění a tím i náklady na léčbu jsou u neočkovaných vyšší, proto by podle něj měli tito lidé nést důsledky svého rozhodnutí.

„Neočkovaní způsobují vysoké výdaje ve zdravotnictví. Pokud to takto půjde dál, mělo by se pomýšlet na navýšení plateb zdravotním pojišťovnám, protože nenechat se očkovat je svobodné a vědomé rozhodnutí,“ napsal Brülhart na twitteru.