Koronavirus ONLINE: 99 případů za čtvrtek i oprava dat v ČR. A senior bojoval s covidem 10 měsíců

Ani po revizi dat ministerstvo zdravotnictví nechce přehodnotit svůj postoj, že by jeho šéf Adam Vojtěch (za ANO) navrhl v pondělí na vládě, aby Čechům do MHD a vnitřních prostor stačily místo respirátorů jen chirurgické roušky. Blesk Zpráv to potvrdila mluvčí rezortu Gabriela Štěpanyová.