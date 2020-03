Od pondělka začnou v Brně budoucí učitelé hlídat malé děti sestřičkám a lékařům, kteří chodí do práce. Masarykova univerzita totiž vyzvala své studenty pedagogiky, aby v době, kdy sami nechodí do školy, pomohli zajistit náhradní péči pro děti zaměstnanců Fakultní nemocnice Brno.

„Studenti začnou od 16. března organizovat volnočasové aktivity pro děti sester či lékařů, které se sdruží do malých dětských skupin v bohunickém kampusu,“ řekl mluvčí univerzity Tereza Fojtová.

Skupiny pro děti od 7 do 12 let budou fungovat nejvýše po dvanácti dětech v učebnách Lékařské fakulty v bohunickém kampusu. O každou by se měli starat dva studenti, a to v nejvíc exponované pracovní době od 7 do 16.30 hodin