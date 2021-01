Koronavirus ONLINE: 9294 nových případů za pondělí. Blatný slíbil očkovat až 100 tisíc Čechů denně

Do Číny míří odborníci WHO zkoumat původ koronaviru. Expert WHO Michael Ryan dnes ujistil ujistil, že cílem mise není hledání viníka. "Jde o to porozumět původu pandemie, ne hledat odpovědnou osobu," prohlásil Ryan. "Jde o hledání vědeckých odpovědí na setkání člověka a zvířete," řekl expert. "Je to naprostá nezbytnost," dodal. "Hledáme odpovědi, ne viníky nebo obžalované," zdůraznil Ryan.