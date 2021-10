Koronavirus ONLINE: 917 případů v ČR za čtvrtek. A otevření pláží po měsících v Havaně

Stejně jako loni začal letos počet nově potvrzených případů růst s koncem prázdnin, návratem lidí do práce, dětí do škol a celkově větší mobilitou ve společnosti. V polovině září se denní počty nakažených dostaly nad 500, toto pondělí nad 600, ve středu nad 700 a ve čtvrtek nad 900. Za celé září přibylo v Česku podle statistik téměř 13.000 případů, v srpnu to bylo necelých 6000.

Díky očkování a vysokému počtu lidí, kteří už nemoc prodělali, je ale nyní situace příznivější než při loňské podzimní vlně. Před rokem na konci září laboratoře potvrzovaly ze den téměř 3000 případů. V meziročním srovnání je situace lepší i v nemocnicích.