Koronavirus ONLINE: 9036 úmrtí v ČR. A hospodští zuří kvůli zavíračce ve 20:00

V Jihomoravském kraji se index protiepidemického systému PES z pondělní hodnoty 51 zvýšil na 63, čímž se kraj posunul do čtvrtého z pěti stupňů pohotovosti. Index 64 má i Česká republika, celostátně však nadále platí třetí stupeň. Ve třetím stupni zůstávají v kraji okresy Vyškov, Brno-město a Hodonín, do čtvrtého stupně se posunul okres Brno-venkov a dále jsou v něm okresy Znojmo a Blansko, na hranici pátého stupně je Břeclavsko. Vyplývá to z webu protiepidemického systému.