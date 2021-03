Koronavirus ONLINE: 8675 lidí v nemocnicích v ČR. A zpřísnění u cest k moři i do Maďarska

Šéf Starostů Vít Rakušan při rozhovoru pro Blesk přiřkl zásluhy za očkování Čechů hejtmanům, nikoli vládě. „Včera ve Sněmovně běžela více než hodinová debata o očkování a já jsem neměl pocit, že by tady byla jasná strategie toho, co nás čeká. Naopak mám pocit, že to, že se očkování pomalu začíná dařit, je jen díky skvělé práci hejtmanek a hejtmanů napříč politickým spektrem. Kraje se na to připravily. Mnohdy ale vládě navzdory a na základě vlastní invence a toho, že znají svůj kraj a vědí co kde vybudovat. Počáteční dělba vakcíny ze strany státu ale nebyla jasná a ani spravedlivá,“ sdělil Rakušan.

