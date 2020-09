Koronavirus ONLINE: 798 nakažených v ČR za den. „Situace je složitější,“ přiznává Vojtěch

Spojené státy americké by se měly připravovat na distribuci vakcíny proti koronaviru již začátkem listopadu, doporučil doktor a anesteziolog Jerome Adams. „Říkali jsme, že doufáme, že bude vakcína připravena na konci tohoto, či na začátku příštího roku,“ řekl. „Není však důležité jen mít vakcínu, ale i být připraven ji distribuovat.“ To, že by bylo očkování připraveno v příštích dvou měsících však není pravděpodobné, uvedl deník CNN.