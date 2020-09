Koronavirus ONLINE: 798 nakažených v ČR za den. Rozvolnilo se moc rychle, říká Prymula

Autor: ČTK, trm, Darina Jíchová, simao, kal, Mii, for, sova, kso -

Česko hlásí 429 mrtvých, koronavirem se dosud nakazilo 27 249 lidí, vyléčených je 19 027 a aktuálně nakažených je 7793. Pátek prolomil další rekord v počtu nakažených za jeden den - přibylo 798 případů. Je to nejvíce od začátku epidemie. Hygienici od 9. září omezí v Praze provoz v restauracích a barech. Od stejného data budou roušky povinné v obchodech a nákupních centrech. A vrátí se i do škol. Podle bývalého hlavního epidemiologa Romana Prymula za růstem čísel může fakt, že se opatření rozvolnila moc rychle. Prymula to řekl pro ČT. Dění kolem šíření nemoci sledujeme na Blesk.cz online.