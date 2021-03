Koronavirus ONLINE: 7853 případů za čtvrtek. A zavření okresů může padnout po Velikonocích

Fakultní nemocnice Brno očekává příští týden prvních 2000 dávek léku proti covidu-19 od firmy Regeneron. ČTK to dnes řekla mluvčí nemocnice Veronika Plachá. Část dá jiným nemocnicím a stovky dávek si ponechá. Zařízení bude distribučním centrem pro Moravu a část českých krajů jako Kraj Vysočina, Pardubický nebo Královéhradecký kraj. Lék dnes dorazil do ČR. V první fázi covidu pomůže lidem, kteří jsou kvůli dalším nemocím ohroženou skupinou.

Do ČR dorazila první zásilka 4000 dávek, půlka půjde do Prahy do Fakultní nemocnice v Motole. Stejné množství dorazí v dubnu i květnu. „Čekáme tři dodávky po dvou tisících dávek. Příští týden by k nám měla přijít první z nich,“ uvedla Plachá. Každá dávka podle ní obsahuje dvě ampulky, které se smíchají do infuze a nechají se pacientovi asi 60 minut kapat. Nemocnice oslovila další nemocnice a kraje. „Mnozí se nám ozvali, že budou mít zájem to aplikovat,“ poznamenala Plachá.