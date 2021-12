Koronavirus ONLINE: 7682 případů za středu v ČR. Lufthansa kvůli omikronu ruší 33 tisíc letů

Od pondělí budou muset lidé mít PCR test i před vstupem do České republiky ze zelených a oranžových zemí na takzvané mapě cestovatele. Pro české občany a pro další skupiny lidí zařazených do výjimek nařízení začne platit od 3. ledna. V dnešní tiskové zprávě to uvedlo ministerstvo zdravotnictví. Reaguje tak na novou variantu koronaviru omikron.

Nařízení o testech před vstupem do ČR bude platit i pro osoby očkované proti covidu-19, výjimku budou mít lidé po posilovací dávce vakcíny či děti do 12 let, dětem ve věku 12 až 18 let pak stačí očkování i bez třetí dávky. Osoby neočkované proti covidu-19 budou muset absolvovat další test mezi pátým a sedmým dnem po příjezdu do ČR z kterékoli země, sdělil resort.