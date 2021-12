Koronavirus ONLINE: 7682 případů za středu. A Svrčinová zatím hygieniky povede dál

Podle některých expertů by se měla v Česku kvůli nakažlivější koronavirové variantě omikron změnit pravidla izolací, karantén i testování. Do karantény by měli chodit i očkovaní. Urychlit by se mělo získání výsledků testů i trasování. Případně by se mohla zkrátit doba izolace, podmínkou by byly negativní testy. Uvedli to na twitteru člen Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES) Jan Kulveit a sociolog Daniel Prokop. Některé státy kvůli šíření varianty omikron už zavádějí přísná omezení. Vláda chce další případné kroky projednat za týden.