Koronavirus ONLINE: 75 případů v ČR za neděli. A přes 60 milionů nakažených v Evropě

Ministerstvo školství rozešle dnes školám návrh ministerstva zdravotnictví na protiepidemická opatření pro provoz škol od září. Na dotaz ČTK to dnes prostřednictvím tiskového oddělení úřadu uvedl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Konečnou podobu materiálu podle něj úřad do škol zašle po úpravě návrhu do konečné podoby mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. Plaga očekává, že to bude v polovině srpna.

Ministerstvo školství chtělo, aby hygienici stanovili podmínky pro fungování škol do konce července. Ministerstvo zdravotnictví jejich návrh zveřejnilo v pátek, tedy předposlední den v měsíci. Plaga pak řekl, že jeho úřad materiál pošle do škol, jakmile ho obdrží.

Nyní ministr uvedl, že návrh půjde do škol dnes. „Jsme ve stálém kontaktu s řediteli škol a v příštích dnech budeme sbírat jejich podněty a poznámky k materiálu tak, aby mohly být zapracovány do manuálu s kompletními informacemi. Ten, jak jsme avizovali, bude do škol rozeslán v polovině srpna poté, co ministerstvo zdravotnictví vydá potřebná mimořádná opatření,“ řekl.