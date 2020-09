Koronavirus ONLINE: 680 nových případů za den v ČR. Kanáry zčervenají a varování před Francií

Ministerstvo zdravotnictví přijme dnes jednotný postup k nařizování karantén ve školách kvůli covidu-19. Vydá nařízení, podle něhož by do karantény šel jen nakažený školák, pokud by se ve třídách nosily masky a respirátory. Nemusely by se tak kvůli koronavirové nákaze zavírat celé třídy či školy. Na semináři o telemedicíně to dnes řekl vládní zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula.

V Česku přibývá škol, kde se kvůli karanténě neučí, nebo jsou úplně zavřené. Hygienici opatření většinou nenařizují, rozhodnout o nich mají ředitelé. Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) je nutné, aby hygienické stanice postupovaly jednotně a nenechávaly odpovědnost na vedení škol. Plaga o tom jedná s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO).