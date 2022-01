Koronavirus ONLINE: 6641 případů za čtvrtek v ČR. Omikron převládne příští týden, varuje Válek

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) bude dnes s odborníky jednat o možných opatřeních, která by měla být přijata v případě zhoršení epidemické situace. Probrat s nimi chce i úpravu karantén pro některé profese. Úpravy, které by měla příští týden schválit vláda, chce však Válek představit až na tiskové konferenci po jednání kabinetu. Do té doby žádné informace médiím zveřejňovat neplánuje.