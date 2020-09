Koronavirus ONLINE: 650 případů za den v ČR. A další nakažení kvůli Rážové

Jihlavský magistrát omezil kvůli pracovníkovi nakaženému koronavirem provoz matriky. Týká se to hlavně vydávání matričních dokladů, především rodných listů pro narozené děti. Úřad zpřísnil hygienická nařízení a dezinfekci. Mluvčí krajského města Radovan Daněk dnes sdělil, že by lidé měli na magistrát chodit jen v nejnutnějších případech. Co nejvíc věcí by se měli snažit vyřídit on-line, prostřednictvím telefonů a internetu.

Jde o první případ onemocnění covid-19 mezi zaměstnanci jihlavského magistrátu, uvedl. Podle něj ale není důvod k panice. „Dezinfikujeme budovu i kliky všech pracovišť. Žádáme každého, kdo vstupuje do budov magistrátu, aby důsledně dodržoval hygienická opatření," uvedl.

Kvůli koronaviru omezily od tohoto týdne fungování úřadu také asi dvoutisícové Okříšky na Třebíčsku.