Koronavirus ONLINE: 5522 případů za úterý a Plagu ve vládě nahradí žena z Vinohrad?

Austrálie dnes oznámila, že požádá Evropskou unii o dodání dalších tří milionů dávek vakcíny proti covidu-19 od společnosti AstraZeneca. Chce tím otestovat dřívější vyjádření Bruselu, který odmítl, že Canbeře blokuje dodávky, píše agentura Reuters. Evropská unie v úterý odmítla, že by bránila vývozu očkovací látky do Austrálie, která je s vakcinací výrazně pozadu oproti plánu. Podle Bruselu není evropský blok zodpovědný za to, že AstraZeneca není schopná dodržet závazky, která má vůči ostatním zemím.

Australský premiér Scott Morrison uvedl, že EU požádala Austrálii, aby stáhla žádosti o povolení k vývozu, a na další žádosti o vakcíny následně neodpověděla. Pokud nyní EU naznačuje ochotu vývoz umožnit, australská vláda požádá, aby bylo 3,1 milionu dávek, které měly do Austrálie původně dorazit koncem března, dodáno.

„Samozřejmě o ty miliony dávek stojíme,“ uvedl Morrison.