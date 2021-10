Koronavirus ONLINE: 550 případů za sobotu v ČR, epidemie sílí. A covid zabil už 5 milionů lidí

V knihovnách musí její pracovníci i návštěvníci kvůli koronaviru nadále dodržovat omezení počtu lidí ve vnitřních prostorách a nosit respirátory. Prostory se i častěji dezinfikují, kvůli čemuž nyní v některých knihovnách platí omezená otevírací doba. Velký zájem mají nyní čtenáři o knihy v elektronické podobě. Počet lidí, kteří si pro knihu přijdou do knihovny, se tak mnohde snižuje. Vyplývá to z odpovědí zástupců knihoven v Česku na dotazy ČTK.

„V tuto chvíli je provozní doba v síti poboček Městské knihovny v Praze stále redukována, a to u středních a malých knihoven až v řádu dnů. Takto nastavená provozní doba platí od otevření knihovny v dubnu,“ informovala ČTK mluvčí pražské městské knihovny Lenka Hanzlíková. Od 11. října by se podle ní měla otevírací doba jednotlivých poboček knihovny rozšířit do předkoronavirové podoby. Podmínkou však bude zachování opatření včetně například nemísení kolektivů pracovníků knihovny, dodala.