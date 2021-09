Koronavirus ONLINE: 524 případů za středu v ČR. A Vojtěch chce nový zdravotní institut

Itálie se nejspíš stane první evropskou zemí, která bude po všech zaměstnancích požadovat, aby se prokazovali covidovými certifikáty. O novém opatření, podle něhož musí mít každý člověk na pracovišti doklad o očkování proti covidu-19, zotavení z této nemoci nebo o negativním testu na koronavirus, má na svém dnešním zasedání rozhodnout vláda. Ministryně pro regionální záležitosti Mariastella Gelminiová už ve středu řekla, že kabinet chce, aby nová pravidla platila pro zaměstnance ve veřejném i soukromém sektoru.

„Směřujeme k zavedení povinného zeleného pasu nejen pro pracovníky ve veřejném sektoru, ale i v tom soukromém. Očkování je jedinou zbraní, kterou proti covidu máme, a infekci můžeme zvládnout jen tak, že naočkujeme většinu populace,“ řekla Gelminiová rozhlasové stanici RAI.

Pokud by se vláda Maria Draghiho na novém opatření shodla, začalo by platit pravděpodobně od října. Zaměstnance bez covidového certifikátu by mohl zaměstnavatel dočasně přeložit nebo jim pozastavit plat, není ale jasné, zda by absence dokladu mohla být důvodem výpovědi, napsala agentura Reuters.