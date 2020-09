Koronavirus ONLINE: 508 nakažených v ČR za sobotu. Virus zasáhl seniory v Humpolci

Covid-19 je celosvětovým strašákem už bezmála tři čtvrtě roku. Vědci z celého světa se věnují zkoumání koronaviru měsíce a práce se začíná vyplácet. Účinná vakcína by měla na svět přijít možná ještě letos a příští rok by se měla začít využívat. Je to naprostý rekord v představení očkovací látky. Vývoj totiž povětšinou trvá i 10 let.

Podle Václava Hořejšího z Akademie věd by se pak vakcína neměla měnit. Koronavirus totiž není jako chřipka, jejíž virus je nebezpečnější a bude nejspíše stačit přeočkování. Přesto experti se strachem pohlíží na mutaci, která nyní ve světě údajně převládá. Ta sice není tak smrtelná, jako byla ta „březnová“, snadněji se ale šíří. Více zde.