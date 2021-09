Koronavirus ONLINE: 502 nakažených za pátek v ČR. A Vojtěch má navrhnout další rozvolnění

Vedoucí představitelé Japonska, Spojených států, Indie a Austrálie se dohodli na spolupráci v oblasti vakcín proti covidu-19, čisté energie, infrastruktury a vesmíru. Řekl to novinářům japonský premiér Jošihide Suga po setkání ve Washingtonu.

Suga také uvedl, že všichni čtyři vedoucí představitelé zemí, tedy kromě něj také americký prezident Joe Biden, indický premiér Nárendra Módí a australský premiér Scott Morrison, se domluvili, že zorganizují setkání na nejvyšší úrovni každý rok.

Módí podle indického ministerstva zahraničí svým kolegům sdělil, že Indie umožní do konce října vývoz osmi milionů vakcín proti covidu-19, což je v souladu s dohodou uzavřenou v březnu. Původní plán o dodávce jedné miliardy vakcín po celé Asii do konce roku 2022 byl přerušen poté, co Indie, největší světový výrobce vakcín, v dubnu zakázala vývoz kvůli vypuknutí epidemie na domácí půdě. Nyní Módí slíbil dát k dispozici osm milionů vakcín firmy Johnson & Johnson.