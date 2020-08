Koronavirus ONLINE: 4749 nakažených v ČR. Prezident po covid-19 přiznal „plíseň“ na plicích

Ondřej (28) z Brna měl velké štěstí, když byl spolu s dalšími čtyřmi studenty z Česka vybrán na prestižní studijní stáž v Německu. Odcestoval na začátku tohoto února do Postupimi, ale samozřejmě do všeho zasáhla pandemie koronaviru. Ondra dostal možnost stáž přerušit, ale rozhodl se zůstat. Spolu s ním zůstali na studentských kolejích další stážisti z celého světa. Podle Ondřeje byli např. Brazilci vyděšení z dění doma. A jak prožíval on pandemii daleko od domova?