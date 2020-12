Koronavirus ONLINE: 4363 případů za Štědrý den. Data z Vánoc jsou zkreslená, říká Dušek

V Libereckém kraji za posledních sedm dnů mělo pozitivní test na nový typ koronaviru 2390 lidí, asi o desetinu více než o týden dříve. Zároveň je to nejvíc za posledních šest týdnů. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Index ve stobodovém protiepidemickém systému PES klesl za kraj ze čtvrtečních 85 na dnešních 80 bodů. Na této hodnotě bylo rizikové skóre i před týdnem. To odpovídá pásmu nejhoršího stupně, tedy pátého.