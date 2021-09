Koronavirus ONLINE: 421 případů za čtvrtek. A zpřísnění pro 100 milionů Američanů

Děkujeme, že jste sledovali naše online zpravodajství ke koronavirové epidemii. Na závěr dnešního dne vám přinášíme přehled nejdůležitějších událostí. Nejdříve z domova:

V Česku ve středu přibylo 376 potvrzených případů koronaviru. Oproti úterý je to o 207 méně, v mezitýdenním srovnání o 114 víc. Počty hospitalizovaných se blíží stovce, ve středu vyžadovalo nemocniční péči 96 pacientů s onemocněním covid-19, ve vážném stavu jich bylo 14. Odborníci očekávají další nárůst počtu infikovaných i hospitalizovaných. Ve druhé polovině září by mohlo být v nemocnicích i více než 500 koronavirových pacientů, odhaduje Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

V základních a středních školách se dnes koná třetí termín plošného screeningového testování na covid-19. Jak ve středu řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), dál se žáci v celé zemi testovat nebudou. Povinné zůstane nošení roušek na chodbách či v šatnách, které by podle ministra mělo ochránit školy před uzavíráním kvůli výskytu nákazy. Je zatím nejasné, jak to dál bude s podmínkami pro školní plavání. Podle současných pravidel by pro něj měli mít žáci potvrzení o testu na covid-19, očkování nebo prodělané nemoci i po skončení testování ve školách.

Zásoby testů na covid-19, které školám zbudou po ukončení poprázdninového screeningového testování žáků, by pro případ potřeby měly zůstat ve skladech škol nejméně do konce října. Pokud by se testování žáků na koronavirus muselo obnovit, oznámily by to úřady nejpozději sedm dní předem. Množství zbývajících zásob v jednotlivých školách chce úřad zjistit v nejbližších týdnech.

Diagnostickou metodu, která odhalí, zda člověku s covidem-19 hrozí těžký průběh nemoci, vyvinuli vědci z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (UK). Zástupci univerzity ji představili na dnešní tiskové konferenci. Metoda je součástí PCR testu na covid-19. Riziko vyhodnotí na základě hladiny určitého biomarkeru u pacienta. Nová univerzitní společnost GeneSpector Innovations podala žádost o patent. Postup by laboratoře mohly podle UK využívat v brzké době.

Na 22 procent zaměstnanců míní, že se jejich výkonnost během pandemie zlepšila. Podle 47 procent se nezměnila, 17 procent tvrdí, že se jejich výkonnost snížila. Vyplývá to z průzkumu, který personální agentury Profesia a ManpowerGroup uskutečnily v červnu a v červenci mezi 1500 respondenty. Plně z domova pracovalo podle průzkumu 29 procent lidí, částečný home office mělo 31 procent a naopak z domova nepracovalo 38 procent respondentů.

Podle ostravského psychiatra z Polikliniky Agel Stanislava Ostatníka vzrostl letos v porovnání s obdobím před pandemií koronaviru výskyt duševních onemocnění v České republice o 30 procent. Oproti první vlně pandemie stoupl u dospělých Čechů výskyt úzkostí dvakrát a výskyt deprese a rizika sebevraždy třikrát.

Na obnovu a výstavbu nových kulturních center by mělo jít z unijního fondu obnovy 3,4 miliardy korun. Novinářům to dnes ve Zlíně řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). V rámci mimořádného fondu má ČR nárok na 180 miliard korun. Poté, co ministři financí zemí Evropské unie v pondělí schválili český Národní plán obnovy, by ČR mohla první část z nich získat už v září.

Počet návrhů, které Nejvyšší správní soud (NSS) dostává v nové „pandemické“ agendě, překročil dvě stovky. K dnešku je jich 206, z toho 157 vyřízených, řekla ČTK mluvčí soudu Sylva Dostálová. Přezkoumávání opatření, které vydává ministerstvo zdravotnictví na základě pandemického zákona, je zároveň pro NSS velkou zátěží.