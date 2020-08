Koronavirus ONLINE: 399 úmrtí v ČR. A Slováci varují před cestou do Prahy či Chorvatska

Vojtěch promluvil o rizikových skupinách a učitelích nad 65 let

Všechny učitele starší 65 let nelze podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) zařadit do rizikové skupiny. Nemoc covid-19 víc ohrožuje chronicky nemocné, například po onkologické léčbě, se sníženou funkcí imunitního systému, s nemocemi srdce a cév, s plicním onemocněním, dále silně obézní nebo lidi s neléčenou cukrovkou. Novinářům to řekl na dnešní tiskové konferenci ministerstva školství. Manuál pro školy vzhledem k rizikovým skupinám pouze uvádí, že učitel může podle svého uvážení nosit roušku a zachovávat odstup. Učitelů v důchodovém věku je podle odhadů asi pět procent.

"Vědecké poznání v tomto směru se vyvíjí. Určitě už dnes neplatí to, že rizikové skupiny jsou všichni senioři. Dnes už víme, že jsou to lidé, kteří mají dekompenzované chronické onemocnění. Skutečně jsou to velmi vážně nemocní lidé," uvedl ministr.

Ministerstvo zdravotnictví rizikové faktory pro těžší průběh nemoci definuje například v Národní strategii testování nemoci covid-19. Jmenuje v ní zejména lidi s vážnými chorobami, jako jsou jsou hemato-onkologická onemocnění, s rakovinou léčenou chemoterapií nebo radioterapií nebo po transplantacích orgánů či kostní dřeně. U chronických nemocí jsou rizikoví pacienti ti, jejichž nemoc, například srdeční, plicní, cukrovka nebo vysoký tlak, není ve stabilním stavu. Ohroženější jsou také lidé s těžkou obezitou.