Koronavirus ONLINE: 3809 případů za pátek v Česku. A očkovaný prezident je pozitivní

Premiér Andrej Babiš (ANO) ministra Jana Blatného (za ANO) v dopise z 29. března podle Deníku N žádá, aby ministerstvo umožnilo pacientům léčbu bamlanivimabem v co největší míře. „Snažíte se opravdu přispět k řešení situace ze všech sil i Vy z funkce ministra zdravotnictví?“ píše premiér. „Očekávám od Vás jasnou a stručnou odpověď hodnou ministra zdravotnictví ČR a lékaře, nikoli další slohové cvičení, co nejde a proč to nejde,“ vyzývá premiér Blatného v dopise. Detaily naleznete zde.