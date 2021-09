Koronavirus ONLINE: 376 případů za středu v ČR. A poslední kolo testování ve školách

Horká fáze předvolební kampaně je zahájena a kandidáti do Sněmovny se přijdou utkat o hlasy voličů do studia Blesku! První z osmi živých debat začíná už dnes od 11 hodin na Blesk.cz! Řeč bude o covidu a jeho dopadech. Ochromená ekonomika a více než 30 tisíc mrtvých. To jsou důsledky covidové pandemie, která zasáhla Česko. Zvládla vláda největší krizi v novodobé historii? A jak se podle kandidátů mělo postupovat jinak? Na to se zeptáme v první z osmi předvolebních debat, kterou moderují Jakub Veinlich (37) s Markétou Volfovou (31).