Koronavirus ONLINE: 353 mrtvých v ČR, nakažený v okolí Babiše. Uzavřít Karvinou Vojtěch nechce

„Samozřejmě se masivně testuje (v OKD) a jsou tam záchyty, ale ty záchyty jsou bezpříznakové a průběhy nemoci jsou mírné. Riziko pro zdraví místního obyvatelstva není tak výrazné,“ ujišťoval dnes ministr Adam Vojtěch. Rozhodnutí firmy o zastavení provozu od pátku ale ocenil. „Když se k tomu OKD rozhodlo dobrovolně, jsme za to rádi, ale pokud bychom to měli nakazovat shora, tak podle těch dat, která vidíme, to není proporcionální,“ doplnil.

Předsedkyně představenstva OKD Vanda Staňková uvedla, že společnost se od počátku snažila dodržovat všechna opatření nařízená hygieniky. Podle krajské hygieničky Pavly Svrčinové jsou nařízená opatření pravidelně kontrolována.

Staňková řekla, že rozhodnutí o uzavření bude mít pro firmu ekonomické důsledky. „Už před tou odstávkou jsme nebyli v jednoduché situaci. Tohle nám určitě nepomůže a ještě to ztíží naši ekonomickou situaci víc, to nebudu zakrývat,“ uvedla. Pokud by se OKD na konci roku dostalo na 50 procent plánované těžby, považovala by to za úspěch.