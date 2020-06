Koronavirus ONLINE: 336 mrtvých v Česku. A problém na severu Moravy a v Praze

Již téměř 50.000 dosáhl počet lidí, kteří v Brazílii zemřeli s nemocí covid-19. Za poslední den přibylo 1022 obětí, takže jejich počet vystoupil na 49.976. Počet nakažených se za uplynulých 24 hodin zvýšil o 34.666 na 1.067.579. Již v pátek Brazílie překročila hranici jednoho milionu infikovaných. Brazílie je druhou nejhůře postiženou zemí světa za Spojenými státy, a to co do počtu nakažených i co do počtu úmrtí.

Vzhledem k chaotické reakci brazilských úřadů na šíření nemoci covid-19 je podle expertů složité určit, kdy epidemie v této zemi s 210 miliony obyvatel vyvrcholí.