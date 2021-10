Koronavirus ONLINE: 334 nakažených za neděli. Zpřísní Babišova vláda covidová opatření?

A tady je ještě přehled zahraničních aktualit o koronaviru, v neděli bude na Blesk.cz koronavirové zpravodajství opět podrobnější.

Za poslední den v Rusku zemřelo 968 lidí v souvislosti s covidem-19, to je znovu nejvyšší číslo od vypuknutí pandemie. Rostou také denní přírůstky infikovaných koronavirem. Poté, co dva dny přesahovaly 27 000, vystoupil počet nakažených za uplynulých 24 hodin na 29 362. To je maximum od loňského 24. prosince a druhá nejvyšší hodnota od začátku pandemie v zemi.

V Německu za posledních 24 hodin přibylo 8854 nových případů nákazy koronavirem. Před týdnem zaznamenalo Německo podobný přírůstek – 8517 nových infekcí.

V Brazílii od začátku pandemie po nákaze koronavirem zemřelo již více než 600 000 lidí. Jedinou další zemí světa, která překonala tento smutný milník, jsou Spojené státy.