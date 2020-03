Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula na dotaz redaktora Blesk Zpráv odhadl, že by se na konci příštího týdne mohl počet nakažených v Česku pohybovat okolo 100.

„Neměly by to být žádné kontakty v rámci republiky, ale měly by to být případy, které se sem mohou dostat,“ narážel Prymula na návraty lidí nejen z izolované Itálie, ale i z dalších míst, kde rodiny trávily jarní prázdniny.