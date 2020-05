Koronavirus ONLINE: 319 mrtvých i 6546 vyléčených v ČR. Na Karvinsku se nákaza šíří dál

Návrat dětí prvního stupně základních škol do lavic provází řada hygienických opatření, která jsou doporučená ministerstvem školství. Některá pravidla si určují školy samy. Pak je samozřejmě na učitelích, aby dohlédli, zda se dodržují. Markéta (33) učí na prvním stupni jedné pražské základní školy. Do školy se těšila, i když je to pro ni náročnější než dosud. Ne všechny děti se do školy vrátily, proto musí i nadále učit na dálku. Blesk Zprávám mladá učitelka popsala, jak to nyní na školách vypadá a co považuje za největší problém.