Koronavirus ONLINE: 305 nových případů za den v ČR. A roušky zůstanou povinné v metru

Česko pro své účely zúží seznam bezpečných zemí pro cestování, na kterém by se měla dnes dohodnout Evropská unie. Vybere z něj zhruba desítku mimounijních států, bude přitom zohledňovat i to, zda se tyto země otevírají pro české občany, uvedli dnes představitelé ministerstva zahraničí. Na unijním seznamu by se podle nich mělo objevit zhruba 15 států, platit by měl od středy. Za prioritu považuje česká diplomacie zejména volné cestování do zemí západního Balkánu.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) zdůraznil, že Česko usilovalo o společný postup EU při uvolňování cestování vůči třetím zemím, aby se situace pro české turisty dál nekomplikovala. „Z praktických důvodů jsme na tom trvali proto, aby pro českého cestovatele, který poletí do Tuniska, do některého ze států Asie nebo výhledově i do Turecka či jinam platila stejná pravidla, ať už letí z Prahy, Vídně nebo Berlína,“ řekl.