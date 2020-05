Koronavirus ONLINE: 304 mrtvých a 8698 případů v ČR. Prymula dostane místo u Babiše

Bohaté státy by měly podpořit nejchudší země v boji s koronavirovou pandemií tak, že jim nesníží rozvojovou pomoc. Zvážit by měly i další úlevy, které půjdou nad rámec pozastavení splatnosti dluhů. Dnes to prohlásila německá kancléřka Angela Merkelová po jednání se šéfy mezinárodních rozvojových organizací.

Po videokonferenci s lídry Mezinárodního měnového fondu, Světové banky či Světové obchodní organizace (WTO) Merkelová novinářům sdělila, že je třeba dělat více pro nejzranitelnější lidi. „Pro Německo to znamená žádné škrty v rozvojové pomoci, ale naopak další investice do zahraniční pomoci a reorganizaci fondů tak, aby se lépe hodily do současné situace kolem pandemie,“ citovala kancléřku agentura Reuters.