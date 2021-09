Koronavirus ONLINE: 301 případů za sobotu v ČR. A více mladých kvůli covidu zůstává u rodičů

Dobré nedělní ráno, vážení čtenáři.

Pacienti, kteří mají podezření na nákazu koronavirem, si od letošního podzimu přijdou pro svou diagnózu osobně do ordinace praktického lékaře. Ten je vyšetří, provede antigenní test a potvrdí, nebo vyvrátí, že covid-19 mají, a zahájí případnou léčbu. Vyplývá to ze zbrusu nového doporučeného postupu, který ve spolupráci s vedením praktiků vypracovalo ministerstvo zdravotnictví. Praktici ale upozorňují, že to neznamená, že pacienti budou moci přijít do ordinace bez předchozího ohlášení. Jak to bude tedy vypadat?

„Musíme se začít ke covidu-19 chovat jako ke kterékoliv jiné nemoci a je potřeba říct, že ve většině ordinací se tak už standardně děje,“ řekl předseda Sdružení praktických lékařů ČR Petr Šonka.