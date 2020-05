Koronavirus ONLINE: 298 mrtvých v ČR, nouzový stav skončil, Babiš se omluvil za roušku dole

K tomu, aby se americká ekonomika plně zotavila z dopadů pandemie, bude zřejmě nutná vakcína proti koronaviru. V pořadu Face the Nation televizní sítě CBS to řekl šéf Americké centrální banky (Fed) Jerome Powell. Je tedy podle něj pravděpodobné, že proces zotavení se protáhne hluboko do příštího roku.

„Ekonomika se zotaví. Možná to nějakou dobu potrvá..., mohlo by se to protáhnout až do konce příštího roku. To opravdu nevíme,“ řekl Powell v pořadu, který je součástí širšího zpravodajského bloku 60 Minutes a který bude v celém znění odvysílán až dnes večer.

„Za předpokladu, že nepřijde druhá vlna koronaviru, tak si myslím, že se dočkáme stabilního oživení ekonomiky ve druhé polovině tohoto roku. Aby se ekonomika plně zotavila, budou lidé muset mít naprostou důvěru, což bude možná až s příchodem vakcíny,“ dodal Powell.