Koronavirus ONLINE: 293 nových případů v ČR. A Trump v roušce spěchal za „vážně nemocným“ bratrem

"Je velký tlak, aby karanténa byla zkrácena na deset dnů. Vychází to z řady zahraničních zkušeností. Ve Spojených státech už to takto je a já osobně jsem to také doporučoval. U bezpříznakových lidí se ukazuje jako dostatečná karanténa 10 dnů, protože pak se virus dokáže šířit pouze raritně," vysvětluje epidemiolog Roman Prymula v rozhovoru pro Právo.

Ohledně nošení roušek poznamenal: "Je předpoklad, že to bude na podzim, ale nebude to mávnutím ke konkrétnímu datu, ale mělo by to vycházet z konkrétních čísel a podle regionů. Roušky budou, ale nebudou aspoň v první fázi plošně." V MHD však by dle něj měly být roušky určitě.