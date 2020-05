Koronavirus ONLINE: 293 mrtvých v ČR. Akce v červnu až pro 1000 lidí a roušky na koupališti

V Moravskoslezském kraji udělali při plošném testování přes 4000 rychlotestů. Zbývá otestovat ještě zhruba 300 lidí z chybějících kategorií. Kraj by chtěl další kolo testování uskutečnit v příštím týdnu od úterý do čtvrtka. Novinářům to dnes sdělila mluvčí kraje Nikola Birklenová.