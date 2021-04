Koronavirus ONLINE: 28 229 úmrtí v ČR. Stačilo objednat letadlo, řekl o cestě Hamáčka do Moskvy Arenberger

Arenberger: Hamáčkovi bych popřál šťastnou cestu. Ale stačilo Rusům zavolat

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger k cestě vicepremiéra Jana Hamáčka do Moskvy jednat o vakcínách Sputnik V podotkl: "Na jednu stranu je třeba říci, že toho očkování potřebujeme víc."

"Máme data a informace o tom, že do konce června bychom měli mít naočkováno asi 65 procent populace, což si myslím, že je velmi dobrá zpráva, a do konce prázdnin výrazně víc než 75 procent. To je jedna věc. Druhá věc je, jak to chceme rychle," uvedl. "Já bych asi panu Hamáčkovi popřál šťastnou cestu, to je ta první důležitá informace. A druhá je, že my už v podstatě máme přislíbených 300 tisíc dávek, to bylo veřejné prohlášení ruské strany, takže asi by stačilo jen zatelefonovat a objednat letadlo. Ale nevím, já nevidím do dalších důvodů," doplnil Arenberger.

"Jakýkoliv dneska nákup je předčasný," poznamenal ministr k tomu, že zatím ruská strana nedodala veškeré podklady a neproběhlo schválení ze strany EMA.